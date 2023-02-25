Abderrahim Merrad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahim Merrad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahim Merrad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahim Merrad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahim Merrad 3 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahim Merrad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abderrahim Merrad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Abderrahim Merrad'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrahim Merrad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahim Merrad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrahim Merrad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahim Merrad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında MC Alger

1 Ekim 2021 yılında ASO Chlef

Abderrahim Merrad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahim Merrad şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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