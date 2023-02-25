Abderrahmane Bacha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahmane Bacha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahmane Bacha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abderrahmane Bacha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abderrahmane Bacha 21 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abderrahmane Bacha Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına - tarihinde katılmıştır. Abderrahmane Bacha'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abderrahmane Bacha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abderrahmane Bacha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abderrahmane Bacha şuan USM Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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