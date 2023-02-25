Abderrahmane Berkoune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahmane Berkoune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahmane Berkoune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahmane Berkoune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahmane Berkoune 13 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahmane Berkoune Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abderrahmane Berkoune, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Abderrahmane Berkoune'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrahmane Berkoune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahmane Berkoune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrahmane Berkoune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahmane Berkoune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Paradou AC

4 Ekim 2021 yılında RC Arbaa

30 Haziran 2022 yılında Paradou AC

Abderrahmane Berkoune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahmane Berkoune şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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