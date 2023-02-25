Abderrahmane Bouchareb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahmane Bouchareb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahmane Bouchareb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahmane Bouchareb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahmane Bouchareb 10 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahmane Bouchareb Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına - tarihinde katılmıştır. Abderrahmane Bouchareb'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrahmane Bouchareb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahmane Bouchareb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrahmane Bouchareb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahmane Bouchareb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahmane Bouchareb şuan US Biskra takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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