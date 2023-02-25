Abderrahmane Bourdim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahmane Bourdim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahmane Bourdim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahmane Bourdim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahmane Bourdim 14 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahmane Bourdim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Abderrahmane Bourdim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 18 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Abderrahmane Bourdim'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrahmane Bourdim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahmane Bourdim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrahmane Bourdim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahmane Bourdim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında USM Alger

1 Temmuz 2015 yılında RC Rélizane

30 Haziran 2016 yılında USM Alger

2 Temmuz 2016 yılında JS Saoura

30 Haziran 2017 yılında USM Alger

1 Temmuz 2017 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2018 yılında MC Alger

18 Ekim 2021 yılında CR Belouizdad

Abderrahmane Bourdim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahmane Bourdim şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Abderrahmane Bourdim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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