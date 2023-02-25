Abderrahmane Medjadel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahmane Medjadel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahmane Medjadel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahmane Medjadel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahmane Medjadel 1 Temmuz 1998 tarihinde Tighennif şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahmane Medjadel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abderrahmane Medjadel'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrahmane Medjadel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahmane Medjadel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrahmane Medjadel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahmane Medjadel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında O Médéa

8 Eylül 2021 yılında Paradou AC

11 Eylül 2021 yılında Paradou AC

22 Ağustos 2022 yılında JS Kabylie

Abderrahmane Medjadel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahmane Medjadel şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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