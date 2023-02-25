Abderrahmane Meziane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahmane Meziane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahmane Meziane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahmane Meziane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahmane Meziane 7 Mart 1994 tarihinde Médéa şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرحمان مزيان بن طاهر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahmane Meziane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Abderrahmane Meziane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Abderrahmane Meziane'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrahmane Meziane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahmane Meziane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abderrahmane Meziane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahmane Meziane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında USM Alger

1 Temmuz 2015 yılında RC Arbaa

30 Haziran 2016 yılında USM Alger

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ain FC

20 Ocak 2020 yılında Esperance

25 Ağustos 2021 yılında USM Alger

Abderrahmane Meziane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahmane Meziane şuan USM Alger takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Abderrahmane Meziane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 7 numaralı formasıyla 27 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Cezayir U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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