Abderrahmane Nehari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahmane Nehari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahmane Nehari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahmane Nehari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahmane Nehari 9 Nisan 1994 tarihinde Arzew şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahmane Nehari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abderrahmane Nehari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abderrahmane Nehari'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrahmane Nehari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahmane Nehari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrahmane Nehari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahmane Nehari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SCM Oran

1 Temmuz 2017 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2018 yılında OM Arzew

21 Eylül 2020 yılında ASO Chlef

1 Ekim 2021 yılında O Médéa

27 Temmuz 2022 yılında MC Oran

Abderrahmane Nehari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahmane Nehari şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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