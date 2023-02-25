Abderraouf Othmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderraouf Othmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderraouf Othmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderraouf Othmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderraouf Othmani 14 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderraouf Othmani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abderraouf Othmani'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderraouf Othmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderraouf Othmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderraouf Othmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderraouf Othmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında USM Alger

Abderraouf Othmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderraouf Othmani şuan USM Alger takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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