Abderrazak Khelifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrazak Khelifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrazak Khelifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrazak Khelifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrazak Khelifi 1 Nisan 1999 tarihinde Béchar şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrazak Khelifi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abderrazak Khelifi'nin NC Magra ile sözleşmesi 15 Ağustos 2023 tarihinde bitmektedir.

Abderrazak Khelifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrazak Khelifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrazak Khelifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrazak Khelifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında JS Saoura

2 Ağustos 2022 yılında NC Magra

Abderrazak Khelifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrazak Khelifi şuan NC Magra takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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