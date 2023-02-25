Abderrezak Kibboua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrezak Kibboua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrezak Kibboua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrezak Kibboua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrezak Kibboua 2 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrezak Kibboua Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abderrezak Kibboua'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrezak Kibboua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrezak Kibboua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrezak Kibboua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrezak Kibboua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Paradou AC

1 Ekim 2021 yılında NC Magra

30 Haziran 2022 yılında Paradou AC

30 Temmuz 2022 yılında RC Arbaa

Abderrezak Kibboua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrezak Kibboua şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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