Abderrezak Remili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrezak Remili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrezak Remili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrezak Remili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrezak Remili 8 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrezak Remili Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına - tarihinde katılmıştır. Abderrezak Remili'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrezak Remili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrezak Remili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrezak Remili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrezak Remili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrezak Remili şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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