Abdessalem Dadda Miloud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdessalem Dadda Miloud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdessalem Dadda Miloud kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdessalem Dadda Miloud ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdessalem Dadda Miloud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdessalem Dadda Miloud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdessalem Dadda Miloud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdessalem Dadda Miloud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdessalem Dadda Miloud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdessalem Dadda Miloud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdessalem Dadda Miloud 9 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdessalem Dadda Miloud Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdessalem Dadda Miloud'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdessalem Dadda Miloud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdessalem Dadda Miloud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Paradou AC

Abdessalem Dadda Miloud kimdir

Abdessalem Dadda Miloud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdessalem Dadda Miloud şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Abdessalem Dadda Miloud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdessalem Dadda Miloud nereli

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