Abdessamad Bounaama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdessamad Bounaama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdessamad Bounaama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdessamad Bounaama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdessamad Bounaama 26 Şubat 1994 tarihinde El Bayadh şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdessamad Bounaama Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdessamad Bounaama, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına - tarihinde katılmıştır. Abdessamad Bounaama'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Abdessamad Bounaama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdessamad Bounaama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdessamad Bounaama şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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