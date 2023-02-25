Abdessamad Bounaama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdessamad Bounaama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdessamad Bounaama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdessamad Bounaama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.