Abdessamad Bounoua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdessamad Bounoua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdessamad Bounoua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdessamad Bounoua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdessamad Bounoua 24 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdessamad Bounoua Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdessamad Bounoua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Abdessamad Bounoua'nin Al-Sadd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdessamad Bounoua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdessamad Bounoua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdessamad Bounoua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdessamad Bounoua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında USM Bel Abbès

1 Temmuz 2019 yılında JS Kabylie

13 Nisan 2021 yılında MC Oran

15 Şubat 2023 yılında Al-Sadd

Abdessamad Bounoua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdessamad Bounoua şuan Al-Sadd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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