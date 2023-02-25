Abdessamed Bounacer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdessamed Bounacer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdessamed Bounacer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdessamed Bounacer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdessamed Bounacer 11 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdessamed Bounacer Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdessamed Bounacer'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdessamed Bounacer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdessamed Bounacer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında USM Alger
Abdessamed Bounacer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdessamed Bounacer şuan USM Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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