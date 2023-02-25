Abdesselam Rihane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdesselam Rihane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdesselam Rihane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdesselam Rihane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdesselam Rihane 5 Şubat 1990 tarihinde Ouled Gacem şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdesselam Rihane Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Abdesselam Rihane'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdesselam Rihane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdesselam Rihane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdesselam Rihane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdesselam Rihane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CRBAF

1 Temmuz 2013 yılında AS Aïn M'lila

10 Temmuz 2019 yılında MO Béjaïa

15 Ocak 2020 yılında USM Annaba

1 Ekim 2022 yılında USM Khenchela

Abdesselam Rihane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdesselam Rihane şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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