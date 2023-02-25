Abdesslem Bouchouareb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdesslem Bouchouareb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdesslem Bouchouareb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdesslem Bouchouareb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdesslem Bouchouareb 10 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdesslem Bouchouareb Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdesslem Bouchouareb, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdesslem Bouchouareb'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdesslem Bouchouareb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdesslem Bouchouareb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdesslem Bouchouareb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdesslem Bouchouareb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AS Aïn M'lila

6 Temmuz 2019 yılında AS Khroub

17 Eylül 2020 yılında NC Magra

1 Temmuz 2022 yılında USM Alger

Abdesslem Bouchouareb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdesslem Bouchouareb şuan USM Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.