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  3. Abdest alan adamın cebinden 10 bin lira alıp, kaçan şüpheli yakalandı

Abdest alan adamın cebinden 10 bin lira alıp, kaçan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, camide abdest alan bir kişinin cebindeki 10 bin lirayı alıp kaçan şüpheli yakalandı.

Abdest alan adamın cebinden 10 bin lira alıp, kaçan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, camide abdest alan bir kişinin cebindeki 10 bin lirayı alıp kaçan şüpheli yakalandı.

Sıratut Mahallesi'nde bulunan caminin şadırvanında abdest alan, adı açıklanmayan bir kişinin cebindeki 10 bin lira İ.Ç. olduğu saptanan şüpheli tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis, İ.Ç.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde bulunan 10 bin lira, sahibine teslim edildi.

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Kaynak: DHA




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