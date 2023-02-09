Abdest alırken depreme yakalandı! Boynu kırıldı! " Beni sokakta bulmuşlar!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Malatya da sallandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de hissedilen 7.6'lık deprem sonrası bir kadın abdest aldığı sırada molozların altında kaldı. Boyun kemiği kırılan kadına ise komşuları yardım etti. Boynu kırılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

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Abdest alırken depreme yakalandı! Boynu kırıldı! " Beni sokakta bulmuşlar!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce konut çökerken, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan evlerini terk eden 48 yaşındaki Aynur Barka, ailesiyle birlikle dışarıda kalmaya başladı. Aynur Barkan kayınbabasının evine abdest almak için girdiği sırada ikinci 7.6’lık depreme yakalandı. Evin çökmesi sonucu sokağa kadar fırlayarak molozlar altında kalan Barka komşuları tarafından kurtarıldı. Boyun kemiğinin kırıldığı tespit edilen 3 çocuk annesi kadın, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Abdest alırken depreme yakalandı! Boynu kırıldı! " Beni sokakta bulmuşlar!"

"BEN BU KADAR HİÇ KORKAMDIM, NEFESİM GİTTİ"

İkinci depreme abdest aldığı sırada yakalandığını dile getiren Aynur Barka, “İçeri girip namaz kılacaktık, yine çıkacaktık. Sonra geri birden sarsılmayı hissedince kendimi dışarı atmaya çalıştım. O sırada balkonumuz çürüktü. Artık kapı mı beni fırlattı, beni yola kadar götürmüş. Kafam göçüğün altında kaldı. Orada bayılmışım. Çıktığımı da kaldığımı da bilmiyorum. Gözümü yolda açtım. Boyun kemiğim kırılmış. İlk depremde evimizde hiç hasar yoktu. Kayınbabamın evinde hasar vardı. O kerpiç, 2 katlı bir evdi. Biz buraya bir şey olmaz dedik. İçeri girip çıkıyorduk. Kapının önünde araba da vardı, ona da giriyorduk. Elazığ depremini de çok hissettik ama evde bir şey olmamıştı. Ben hiçbir zaman bu kadar paniklemedim. Ben bu kadar hiç korkmadım, nefesim gitti. İlk depremde nasıl olduğunu anlamadık. Allah’ım bu günlere şükür. Allah devletimize zarar ziyan vermesin, başımızdan yok etmesin. Bizi bayraksız etmesin. Allah’tan tek isteğim budur. Beni çocuklarıma, çocuklarımı da bana bağışlasın” dedi.

Abdest alırken depreme yakalandı! Boynu kırıldı! " Beni sokakta bulmuşlar!"

"BENİ SOKAKTA BULMUŞLAR"

Abdest almak için ikinci depreme girdiği sırada Barka, “Sıcak su ile abdest alayım ve çıkayım dedim. Sarsıntı durunca kendimi hemen dışarı atarım dedim. O kadar büyük olmaz dedim ama dışarı çıkamadım. Bir yıkıntı hissettim ama beni sokakta bulmuşlar. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Balkon zaten sağlam değildi, sonradan yapmaydı. İlk depremde de hasar almıştı, sıvalar dökülmüştü. Bu sefer direkt yıkılmış” diye konuştu.

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