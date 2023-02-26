Abdi Banda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdi Banda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdi Banda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdi Banda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdi Banda 20 Mayıs 1995 tarihinde Tanga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Tanzanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdi Banda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdi Banda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdi Banda'nin Chippa United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdi Banda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdi Banda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdi Banda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdi Banda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Coastal Union

1 Temmuz 2014 yılında Simba SC

12 Temmuz 2017 yılında Baroka FC

28 Temmuz 2019 yılında Highlands Park

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Mtibwa Sugar

17 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Abdi Banda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdi Banda şuan Chippa United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Abdi Banda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tanzanya takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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