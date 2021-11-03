Abdiâciz ne demek, TDK'ya göre Abdiâciz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abdiâciz ne demek? Abdiâciz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abdiâciz kelimesi. Peki abdiâciz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abdiâciz nedir, abdiâciz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABDİÂCİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abdiâciz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Abdiâciz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre abdiâciz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kişinin alçak gönüllülük göstermek amacıyla kendisini tanımlamak için söylediği bir söz

