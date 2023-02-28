Abdiel Ayarza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdiel Ayarza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdiel Ayarza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdiel Ayarza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdiel Ayarza 12 Eylül 1992 tarihinde Colón şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Abdiel Armando Ayarza Cocanegra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdiel Ayarza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdiel Ayarza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdiel Ayarza'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdiel Ayarza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdiel_ayarza/

http://www.facebook.com/abdiel.ayarza.3511

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Abdiel Ayarza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdiel Ayarza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdiel Ayarza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdiel Ayarza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Independiente

1 Ocak 2020 yılında Cienciano

31 Aralık 2021 yılında Independiente

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

31 Aralık 2022 yılında Independiente

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Abdiel Ayarza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdiel Ayarza şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Abdiel Ayarza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 3 gol atmıştır.

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