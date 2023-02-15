Abdihakin Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdihakin Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdihakin Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdihakin Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdihakin Ali 22 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdihakin Ali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdihakin Ali, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdihakin Ali'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdihakin Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdihakin Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdihakin Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdihakin Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AIK U17

1 Ocak 2020 yılında AIK U19

2 Eylül 2021 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2021 yılında AIK U19

13 Şubat 2022 yılında Vasalunds IF

8 Ocak 2023 yılında AIK

Abdihakin Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdihakin Ali şuan AIK Solna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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