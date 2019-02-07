Abdil Erdal, Konya SMMM Odası başkanlığına adaylığını açıkladı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odasının Mayıs ayında yapılacak seçimlerinde Abdil Erdal, Meslekte Gelişim Grubu'nun başkan adayı olduğunu açıkladı.

Halen Konya SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Abdil Erdal yaptığı açıklamada, "Mesleğimiz adına daha güzel projeler hazırlayıp hep birlikte mesleğimizin çıtasını yükseltmek ve meslektaşlarımızın haklarına sahip çıkmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Önceki dönemlerde Odamızın yönetim kurulunda saymanlık görevinde bulunurken mevcut dönemde ise kurul üyeliği görevinde bulunuyorum. Edindiğim tecrübeleri mesleğimizi geliştirecek projelerle birleştirip meslektaşlarımıza en iyi hizmeti vermek istiyoruz. "Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek yol almaktır, birlikte çalışmak başarıdır" sloganıyla Konya SMMM Odamızın Yönetim Kurulu Başkanlığına talip olduk" dedi.

"Seçim beyannamemiz ve projelerimiz hazır"

Göreve gelmeleri durumunda projelere vakit kaybetmeden başlayacaklarını, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını daha dinamik ve kucaklayıcı bir yapıya çevireceklerini belirten Abdil Erdal, "Meslektaşlarımızın bize göstereceği teveccüh ile göreve gelirsek uzun süredir üzerinde çalışmış olduğumuz 40'ın üzerinde projemiz hazır. Bu projeler meslektaşlarımızı ve mali müşavir stajyerlerimizi hem mesleki hem de sosyal yönden rahatlatıcı ve katkı sağlayıcı projeler. Projelerimizle ilgili kullanacağımız sloganımız da "Söz veriyoruz" olacak. Çünkü bizim seçim döneminde üzerinde duracağımız en önemli husus projelerimiz olacak. Meslektaşlarımızın haklarını savunan projelerimizden, mesleki eğitim ve gelişim projelerine, bağımlı meslektaşlarımıza yönelik projelerden Odamızın ve mesleğimizin dijitalleşme projelerine kadar 40'ın üzerinde projemiz uygulamaya hazır. Yayınlayacağımız seçim beyannamesinde bu projeleri meslektaşlarımıza geniş kapsamlı açıklayacağız. Meslektaşlarımızdan ricam yayınlayacağımız projeleri bizim verdiğimiz söz olarak kabul edip hepsini ayrı ayrı değerlendirmeleridir" diye konuştu.

- Abdil Erdal Kimdir -

2001 yılında Mali Müşavirlik mesleğine başlayan Abdil Erdal, Konya SMMM Odasında değişik dönemlerde birlik delegeliği, danışma meclisi, stajyer denetleme komisyonu ve mesleki denetleme komisyonlarında, 2008-2016 yılları arasında Konya SMMM Odası Sayman Üye olarak Yönetim Kurulunda görev aldı. Selçuk Üniversitesi'nde Muhasebe ve Denetim Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi alan, Bağımsız Denetçi Belgesine sahip olan Abdil Erdal 2016 yılından bu yana Konya SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam ediyor.

Kaynak: İHA