ABD  işsizlik maaşı başvurularında artış görüldü: son 5 haftada ilk kez arttı!

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı son 5 haftada artış gösterdi. işsizlik maaşı başvurusunda bulunan kişilerin sayısı 21 Ağustos ile biten haftada 353 bine çıkarak son 5 haftada ilk kez artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Açıklamaya göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 21 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 353 bine yükseldi. Yaşanılan düşüşün ardından geçen hafta ilk kez artış kaydeden işsizlik maaşı başvurularının 350 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Bir önceki haftaya kıyasla 11 bin 500 azalarak 366 bin 500 oldu.

DELTA VARYANTININ ARTMASIYLA İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU ZİRVE YAPTI

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü etkilemesi sebebiyle geçen yılın mart ayına kıyasla 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yaptı. İşsizlik maaşı başvuruları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu. Son dönemde Delta varyantı ile artış gösteren vakalar ve çalışacak eleman bulma sıkıntısı nedeniyle işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi.