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ABD'li astronot Kate Rubins uzaydan oy kullandı

Amerikalı astronot Kate Rubins, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için uzaydan elektronik olarak oy verdi. NASA, sosyal medya hesabında Rubins'in fotoğrafını paylaştı.

ABD'li astronot Kate Rubins uzaydan oy kullandı

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Kate Rubins, 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri için oyunu uzaydan elektronik olarak gönderdi.

NASA, Kate Rubins'in ''Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini'' yazısının önündeki gülümseyen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

NASA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

NASA astronotu Kate Rubins, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılında gerçekleşen başkanlık seçimlerinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullanmıştı.

Seçimlere 11 gün kala, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla 50 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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