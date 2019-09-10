ABD'li Bakan Ross'tan Bakan Koca'ya ziyaret

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Bakanı Ross'u makamında kabul etti. Ziyaretin başta sağlık olmak üzere iki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi açısından önemli fırsat oluşturduğunu belirten Bakan Koca, ABD ile Türkiye'nin pek çok alanda iyi ilişkilere sahip olduğunu vurguladı. Bakan Koca, "İş birliğimiz zaman zaman sınamalarla test edilse de pek çok alanda gelişmeye devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Tarihten bu yana süregelen bu iş birliğinin, günümüz şartlarına göre yeni bir şekil alması gerektiğini düşünüyorum. Ülkelerimiz arasındaki 2018 yılında 20,7 milyar dolar düzeyinde olan ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda her iki ülkenin de mutabık kalması iyi ilişkilerimizin geleceğine yönelik umut vadeden bir gelişmedir. Bu hedefin gerçekleşmesinde ticari denge unsurunun da gözetilmesi gerektiği inancındayım" dedi.

ABD Ticaret Bakanı Ross ise Sağlık Bakanı Koca ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sağlık alanında iki ülke arasında önemli bağlar olduğunu kaydeden Ross, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konusundaki yatırımlar ile bu alandaki ticaret hacminin önemine dikkat çekti.

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DHA