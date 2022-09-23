ABD'li Bakan Yardımcısı da anladı! "Erdoğan haklı" dedi, doğrusunu bir bir anlattı!

ABD Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ve nükleer tehdidini değerlendiren Bryza "Putin'in nükleer silah kullanmaya soyunacağını hiç zannetmiyorum. Rusya'da kendi siyasi geleceği ile ilgili endişeleri var. Savaşı kendi iktidarını korumak için kullanıyor. Putin kendini düşünüyor ama Batı bize saldırıyor diyor. Putin'in ülkesinde kurduğu sistem güçlü bir sistem. Putin şuan kendi ülkesinin geleceğini mahvediyor." ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'YE HAK VERDİ

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin sergilediği tutumunu doğru bulduğunu belirten Bryza, "ABD'ye baktığımız zaman NATO'dan taraf olmadığı için, Türkiye ile ilgili eleştirel var. Türkiye, ise biz NATO'daki diğer ülkelerle aynı görüşte olmayabiliriz diye düşünüyor. "Biz Ukrayna'ya destek oluyoruz ama Rusya ile de ilişkilerimizi sürdürüyoruz" diyor. Putin'in artık gerginliği yatıştırma yoluna girdiğini düşünüyor. Şu an asla Sergey Lavrov'un yerinde olmak istemezdim. Bence Putin onu küçük düşürdü." şeklinde konuştu.

"MİÇOTAKİS TÜRKİYE İLE GERİLİMİ ARTTIRMAYA KARAR VERDİ"

Matthew Bryza, Yunanistan'ın provokatör tavırlarına ilişkin ise "Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye ile gerilimi arttırmaya karar verdi." dedi.

"ERDOĞAN HAKLI"

F-35 konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı bulan Bryza "Eski başkan Trump'da bunu söyledi. Siyasi olarak ABD iç politikada Yunanistan'ı destekliyor. ABD'de Yunanistan'la ilgili romantik bir bakış açısı var." ifadelerinin kullandı.