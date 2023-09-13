ABD’li bilim adamı Mark Dickey’in tedavisi Mersin’de sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçirerek mahsur kalan ve doktorların onay vermesiyle 9 gün sonra tahliye edilen ABD'li bilim adamı Mark Dickey'in tedavisi, Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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ABD’li bilim adamı Mark Dickey’in tedavisi Mersin’de sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçirerek mahsur kalan ve doktorların onay vermesiyle 9 gün sonra tahliye edilen ABD'li bilim adamı Mark Dickey'in tedavisi, Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Dickey'i ziyaret ederek son durumuyla ilgili bilgi aldı.

3 Eylül tarihinde Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık bin 276 metre derinlikte mide kanaması geçirdikten sonra yapılan tedaviyle doktorların kararı üzerine 9 Eylül'de başlatılan çalışmalarla tahliye edilen Mark Dickey'in tedavisi, helikopterle getirildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Yoğun bakımdaki tedavi sürecinin ardından Dahiliye Yoğun Bakım Servisine alınan Dickey'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bugün ABD'li bilim adamı Mark Dickey'i hastanede ziyaret ederek, son durumuyla ilgili bilgiler aldı. Dickey ve nişanlısı Jessica Van Ord'un ile bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, hastane çıkışı açıklamalarda bulundu.

Morca Mağarası'nda dünyanın en zorlu kurtarma operasyonlarından birisinin gerçekleştiğini vurgulayan Vali Pehlivan, "3 Eylül'de oraya 15 kişilik bir ekip keşif maksatlı girmişti. Bu ekip içerisinde ABD vatandaşı Mark Dickey de vardı. 3 Eylül tarihinde mağaraya girdikleri gün bir rahatsızlık geçirdiğiyle ilgili bizlere bilgi ulaştı. Tabi bu bilgi ulaşır ulaşmaz İçişleri Bakanlığımız, AFAD Başkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 acil sağlık ekiplerimiz, ilk etapta olay yerine intikal ettiler. Burada hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Tabi devamında Türkiye Mağaracılık Dernekleri Federasyonu kurtarma ekipleri ve Avrupa Mağara Kurtarma Birliğinden toplamda 8 ülkeden profesyonel ekipler bu alana geldiler. ASELSAN mağara içerisinde iletişim sağlanması konusunda gerekli teknik desteği sağladı ve hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Toplamda ekip sayısı 200'e ulaştı. Hem mağara içinde hem de mağara dışında kamp kuruldu. Öncelikle tabi rahatsızlık yaşandığı için kan, serum ve ilaç takviyesi mağara içine sağlandı. Kendine gelmeye başlandığı andan itibaren de tahliye süreciyle ilgili hazırlıklar gerçekleştirildi. Çok dikkatli titizlikle bir operasyon gerçekleştirildi" diye konuştu.

"Tedavisi devam edecek"

Mağaranın derinliğinin bin 276 metre olduğunu hatırlatan Pehlivan, "Ekibin indiği derinlik de bin 40 metreydi. Tabi dikine bir yapı. O bin metreye inmek için ekiplerin ifadesiyle yaklaşık 5 kilometrelik bir güzergah oluşturulmuştu. İstasyonlar kuruldu, halat sistemleri ve ara kamplar oluşturuldu. Nitekim 12 Eylül tarihi itibarıyla gece yarısı 00.30 sulularında mağaradan salimen çıkarılması gerçekleştirildi ve helikopterle önce Mersin il merkezimize, oradan da şu anda bulunduğumuz Şehir Hastanemize getirildi. Biraz önce doktorlarımızdan bilgi aldık. Tetkik ve tedavisi devam ediyor. Kendisiyle de konuştuk. İyi hissettiğini ve giderek daha iyiye gittiğini kendisi de ifade etti. Doktorlarımız da ifade etti. Bir süre burada misafir edilecek, hastanemizde kalacak, tedavisi sürecek. Ondan sonra da tabi doktorlarımızın takdiriyle taburcu işlemleri gerçekleştirilecek. Bu kurtarma operasyonu belki de dünyada ilk 3'e girebilecek zorlukta ve mağara derinliği itibarıyla da en derin noktalarda yapılan bir operasyon oldu. Burada başta AFAD Başkanlığımız olmak üzere, emeği geçen bütün kurumlarımızı bir kere daha hem kutluyor hem teşekkür ediyoruz. Kendisi de az önce hem ilgili kurumlara, bakanlıklarımıza, AFAD Başkanlığımıza teşekkürlerini ifade etti, memnuniyetini ifade etti. Bizim için her bir vatandaşımız nasıl bu ve benzeri konularda önce sağlığı ve güvenliği önemliyse, bu ve benzeri faaliyetlere giren herkes için de yine devletimiz, ilgili bakanlıklarımız, birimlerimiz bu konuda gerekli desteği sağlıyor" şeklinde konuştu.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik bilim adamından oluşun grup, keşif için 3 Eylül'de bin 276 metre derinlikteki Anamur ilçesinde yer alan Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden ABD'li Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti. Dickey'i kurtarmak için 8 ülkeden 200 personel yoğun bir çalışma başlatmış, yaklaşık bin 40 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle sağlık durumu iyiye gitmişti. Doktorların hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine Dickey, zorlu bir tahliye sürecinin ardından 12 Eylül'de yüzeye çıkarılmış, oradan helikopter ile Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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