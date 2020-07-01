ABD'li dergiden Fenerbahçe hakkında flaş yorumlar!

Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden birisi olan Forbes dergisi, Fenerbahçe'nin borç yükü, bağış kampanyası ve taraftar yaklaşımları hakkında çarpıcı bir inceleme yazısı yayımladı.

Futbol Arena'nın yayınladığı habere göre, Forbes dergisi Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasına gösterilen ilginin değerli olduğunu vurguladı. "Fener Ol" kampanyası hakkında Tolga Babuz isimli bir taraftarın görüşlerine yer verildi. Tolga Babuz isimli taraftar kampanyaya verilen değeri anlatırken, "Kulüp herhangi bir şey için kampanya yürütüyorsa, ona katılmak bizim görevimizdir." ifadelerini kulandı.

370 MİLYON DOLAR BORÇ YÜKÜ

Fenerbahçe'nin Avrupa kulüpleri arasında 370 milyon dolar borç yükü ile en borçlu 6. kulüp olduğunu belirten Forbes, sarı-lacivertli kulübün Van Persie, Nani ve Valbuena gibi transferlerle bu süreci derinleştirdiğini vurguladı.

1 MİLYON SMS BİLE MESUT ÖZİL'İN 1 AYLIK MAAŞINI KARŞILAYAMAZ

Forbes dergisi, Fenerbahçe'nin mali yükünün bu kadar fazla olmasına rağmen Mesut Özil'i transfer etmek istediğini belirtti. Dergiye göre "Fener Ol" kampanyasına atılacak 1 milyon sms bile Mesut Özil'in 1 aylık maaşını karşılamaya yetmez.