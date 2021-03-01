ABD'li doktor duruşmaya, hastasını ameliyat ederken katıldı

ABD'de California kentinde online olarak yapılan trafik cezası soruşturması tüm dünya tarafından ilgi çekti. Sacramento Yüksek Mahkemesinde trafik cezası duruşmasına plastik cerrah olan Doktor Scott Green, hastasını ameliyat ettiği sırada görüntülü olarak katıldı.

"BENİMLE AMELİYATI YAPAN BAŞKA BİR CERRAH VAR"

Online gerçekleştirilen duruşmada Yargıç Gary Link'in, "Eğer ameliyat sürecindeyseniz, hastanın iyiliği için kendimi rahat hissetmiyorum" demesine rağmen trafik cezasından yargılanmakta olan Doktor Scott Green, "Tam burada benimle ameliyatı yapan başka bir cerrah var, bu yüzden burada durup ameliyatı yapmalarına da izin verebilirim" açıklamasında bulundu.

"BUNUN UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Green'in devam edilmesi için yaptığı ısrarın ardından Yargıç Link, "Sanmıyorum ve bunun uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir hastanın ihtiyaçlarına aktif olarak dahil olmadığınız veya bunlarla ilgilenmediğinizde farklı bir tarih bulacağım" diyerek, duruşmayı ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Californiya Tıp Kurulu ise, dünya tarafından konuşulan olay hakkında soruşturma başlattı. "Doktorların hastalarını tedavi ederken standartlara uymasının beklediği" belirtildi. Green'in ofisi tarafından ABD basınına verilen demeçte, "Bu doğru değil ve söyleyecek hiçbir şeyim yok. Teşekkür ederim" denildi.