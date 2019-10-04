ABD’li genç, abisinin katiline sarılıp ağladı

ABD’nin Dallas kentinde geçen yıl, yanlışlıkla evine girdiği komşusunu öldüren ve cinayetten suçlu bulunan kadın polisi, öldürdüğü gencin 18 yaşındaki kardeşi affetti.

Duruşmaya, polis ve siyah gencin birbirine sarıldığı anlar damga vurdu.

Mahkeme salonunda hakim dahil herkes gözyaşlarına boğuldu.

Ancak sokaklarda ise tansiyon yüksekti. Halk, gerekenin yapılmasını istediklerini vurgulayarak adalet için sokaklarda yürüyüş yaptı.