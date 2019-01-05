ABD’li heyet FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinlemek istiyor
IHAAW121908-ASA/04-01-2019 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyet FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri incelemelerinin ardından FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuz
IHAAW121908-ASA/04-01-2019 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyet FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri incelemelerinin ardından FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinlemek istedi. 04.01.2019 12:19:08 TSI NNNN
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