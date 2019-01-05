ABD’li heyet FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinlemek istiyor IHAAW121908-ASA/04-01-2019 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyet FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri incelemelerinin ardından FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuz

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