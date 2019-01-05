ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu 2 isim "Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek"
IHAAW122302-GEN/04-01-2019 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu 2 isim 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek oldu.
IHAAW122302-GEN/04-01-2019 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu 2 isim 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek oldu. Heyetin talebi üzerine bu iki ismin darbe gecesi ele geçirilen cep telefonlarının imajları tutanakla teslim edildi. 04.01.2019 12:23:02 TSI NNNN
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