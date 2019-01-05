ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu 2 isim "Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek" IHAAW122302-GEN/04-01-2019 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'li heyetin üzerinde en çok durduğu 2 isim 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek oldu.

A+ A-