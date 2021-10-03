ABD'li ilaç firması müjdeyi verdi! Geliştirdikleri hap koronavirüsü önlüyor!

ABD’li ilaç firması Merck, Covid-19’un ağır etkilerini ve virüs kaynaklı ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan hap formundaki ilk ilacı geliştirdiğinin müjdesini verdi. Şirket ilacın ABD ve diğer ülkelerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuracak. İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası olacağı söyleniyor.

Merck ve biyoteknoloji firması ortağı Ridgeback Biotherapeutics’un yürüttüğü araştırmada, Kovid-19’u ağır geçirme riski bulunan 775 yetişkin arasından enfeksiyonun erken evrelerinde Molnupiravir’i alanlarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarında yarı yarıya düşüş kaydedildiği belirtildi.

"BEKLENTİLERİMİ AŞTI"

Merck araştırma grubundan Başkan Yardımcısı Dr. Dean Li ise yaptığı açıklamada, “Bu klinik deneyde ilacın gösterdiği etki, beklentilerimi aştı” ifadelerini kullanarak, “Hastaneye yatış ve ölüm oranlarında yüzde 50’lik azalma, azımsanamayacak bir klinik etki anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Araştırmaya göre, etkin madde içermeyen plasebo alan hastaların yüzde 14,1’inin 30 gün sonunda hastaneye kaldırıldığı veya hayatını kaydettiği bildirilirken, koronavirüsün çoğalmasını sağlayan enzime müdahale eden Molnupiravir’i alan hastalarda ise bu oranın yüzde 7,3 olduğu kaydedildi. Molnupiravir alan deney grubunda 30 günlük süre sonrasında can kaybı yaşanmadı.