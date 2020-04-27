ABD'li kıdemli Demokrat vekilden Pompeo'ya "DSÖ ve finansman" mektubu

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup göndererek, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yapılan finansal desteğin kesilmesinin gerekçelerini açıklamasını istedi.

Demokrat Temsilciler Vekili Engel'in imzasını taşıyan mektupta ayrıca DSÖ'ye ayrılan fonun kesilmesi kararı kınandı.

Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılırken DSÖ'ye yapılan finansal desteğin kesilmesi kararının kötü olan durumu daha da kötüleştireceğini savunan Engel, "Trump yönetiminin bu karar hakkında yaptığı açıklama yetersiz ve Dış İlişkiler Komitesi olarak bunun sebeplerini bulmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Engel, mektupta, DSÖ'nün mükemmel olmadığını ve Çin makamlarıyla olan ilişkisi ile salgının ilk aşamasındaki tutumunun incelenmesi gerektiğine inandığını ancak örgütün salgın ile mücadelede önemli bir rol oynadığını ileri sürdü.

Öte yandan, Trump yönetimi tarafından kendilerine bildirilen gerekçede kararın nedenlerine, finansal desteğin nasıl durdurulduğuna veya hangi şartlarda tekrar başlatılacağına ilişkin yeterli bilgi verilmediğini belirten Engel, Pompeo'ya kapsamlı bir cevap için 4 Mayıs'a kadar süre verdi.

Engel ayrıca, DSÖ'ye ayrılan fonun durdurulması kararına ilişkin tüm belgelerin ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkililerinin Kovid-19 salgını hakkında yaptığı tüm görüşmelerin kayıtlarını istedi.

Kaynak: AA