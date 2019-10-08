ABD'li komutandan dikkat çeken Türkiye yorumu
ABD'li komutan Joseph Votel, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyona ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. CENTCOM eski komutan Joseph Votel, YPG/PKK'nın kendini bir süre savunacağını, fakat Türkiye'nin modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceğini anlayınca da bölgeyi terk edeceklerini belirtti
CENTCOM eski komutanı Orgeneral Votel, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda yapacağı operasyon hakkında düşüncelerini belirtti.
"TÜRKİYE'NİN YETENEKLERİNE DİRENEMEYEREK BÖLGEYİ TERK EDECEKLER"
YPG/PKK'nın Türkiye'ye direnemeyeceğini ve kaçacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Sanıyorum ki Kürtler (YPG/PKK) kendilerini olabilecek en iyi şekilde savunacaklar. Türkiye’nin bu sahip olduğu oldukça modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceklerini anladıkları zaman bölgeyi terk edeceklerdir."
JOSEPH VOTEL 6 AY ÖNCE GÖREVİ MCKENZIE'YE DEVRETMİŞTİ
3 yıl boyunca CENTCOM Komutanlığı yapan Joseph Votel, yaklaşık 6 ay önce törenle görevini ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretmişti.
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