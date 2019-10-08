ABD'li komutandan dikkat çeken Türkiye yorumu ABD'li komutan Joseph Votel, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyona ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. CENTCOM eski komutan Joseph Votel, YPG/PKK'nın kendini bir süre savunacağını, fakat Türkiye'nin modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceğini anlayınca da bölgeyi terk edeceklerini belirtti

A+ A-

CENTCOM eski komutanı Orgeneral Votel, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda yapacağı operasyon hakkında düşüncelerini belirtti. "TÜRKİYE'NİN YETENEKLERİNE DİRENEMEYEREK BÖLGEYİ TERK EDECEKLER" YPG/PKK'nın Türkiye'ye direnemeyeceğini ve kaçacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Sanıyorum ki Kürtler (YPG/PKK) kendilerini olabilecek en iyi şekilde savunacaklar. Türkiye’nin bu sahip olduğu oldukça modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceklerini anladıkları zaman bölgeyi terk edeceklerdir." JOSEPH VOTEL 6 AY ÖNCE GÖREVİ MCKENZIE'YE DEVRETMİŞTİ 3 yıl boyunca CENTCOM Komutanlığı yapan Joseph Votel, yaklaşık 6 ay önce törenle görevini ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretmişti. Etiketler : CENTCOM, abd



