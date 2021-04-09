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  3. ABD'li rapçi DMX hayatını kaybetti!

ABD'li rapçi DMX hayatını kaybetti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin sevilen rap müzik şarkıcısı DMX, kalp krizi geçirdi. Ünlü şarkıcı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABD'li rapçi DMX hayatını kaybetti!

ABD'li rap müzik şarkıcısı DMX, kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ve durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

DMX'in uyuşturucu yüzünden kalbinin durduğu iddia edilse de konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Ünlü şarkıcı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DMX KİMDİR?

DMX ya da Dog Man X ve Dark Man X olarak bilinen hip hop müzik sanatçısı Earl Simmons, dünyanın önde gelen gangsta rap şarkıcılarındandı.

DMX hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

DMX kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Öldü mü? | DMX neden öldü?DMX kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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