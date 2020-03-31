ABD'li sanatçıdan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek!

Uzun yıllar müzik dünyasında Michael Jackson'ın vokalisti olarak tanınan ünlü şarkıcı Della Miles, daha önce Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına giden, Eskişehir'de göçmen çocuklar için sahneye çıkan, Şeb-i Arus törenlerinde ilahi söyleyen ve Elazığ'daki depremzedeler için konser sözü vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası!na destek verdi.

Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı. Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

DELLA MILES KİMDİR?

Uzun yıllar müzik dünyasında Michael Jackson’ın vokalisti olarak tanınan Della Miles 2018 yılında Türkiye’de gündem olmuştur. Gündeme gelme sebebi ise, daha önce tatil için geldiği, Muğla’ya yerleşmesi olmuştur. Muğla Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi’ne yerleşen usta isim dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilmektedir.

Ayrıca Köyceğiz’in Çandır Mahallesindede 700 m2’lik bir arsa satın aldığı belirtilmiştir.

Amerika, Teksas Houstan’da dünyaya gelen Della Miles, ilk müzik deneyimini kilise korosu ile gerçekleştirmiştir. Annesininde müzisyen olması sebebi ile müzisyen bir ailede yetişen ünlü sanatçı, ayrıca kriminal hukuk eğitimi almıştır.

Hayatını müzik üzerine sürdürme kararı aldığında ise Los Angeles’a taşınmış kısa sürede bir çok prodüktörün dikkatini çekmeyi başarmıştır. Daha sonra, Michael Jackson ile birlikte Sisterella müzikalinde oynamaya başlamış, ardından Whitney Houston’a vokalistlik yapmıştır. 2011 senesinde ise Uncivilized isimli ilk solo albümünü müzik severler ile buluşturmuştur.

Amerika ve diğer bir çok ülkede başarılı çalışmalara imzasını atan Della Miles, ülkemizde ise Müslüm Gürses, Zeki Müren gibi usta isimleri anma albümlerinde yer almış, 2013 yılında ise Murat Kekilli‘nin Gümüş Teller isimli albümünde bulunan Git isimli şarkısına eşlik etmiştir. İlerleyen dönemlerde Türkçe bir albüme imza atacağı da sıkça gündeme gelmektedir.