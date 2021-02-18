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  3. ABD'li şarkıcı Demi Lovato, aşırı doz uyuşturucu kullanmaktan 3 kalp krizi ve felç geçirdiğini açıkladı

ABD'li şarkıcı Demi Lovato, aşırı doz uyuşturucu kullanmaktan 3 kalp krizi ve felç geçirdiğini açıkladı

Dünyaca ünlü sanatçı Demi Lovato, aşırı doz uyuşturucu aldığı için 3 kez kalp krizi 1 kez de felç geçirdiğini ilk kez Dancing With The Devil (Şeytanla Dans) belgeselinde anlattı. Uyuşturucu sebebiyle beyin hasarı aldığını ve ölüme çok yaklaştığını da belirtti.

ABD'li şarkıcı Demi Lovato, aşırı doz uyuşturucu kullanmaktan 3 kalp krizi ve felç geçirdiğini açıkladı

Amerikalı, dünyaca ünlü star Demi Lovato, "Demi Lovato: Dancing With The Devil" belgeselinde uyuşturucu hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. 2018'de aşırı doz uyuşturucu kullandığını, bu nedenle kalp krizi ve felç geçirdiğini belgeselinde itiraf etti.

28 yaşındaki dünyaca ünlü star Demi Lovato'nun BBC'de yer alan haberine göre, 2018'de yüksek doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye alınması hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

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BİLİNCİ KAPALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Lovato, bilinci kapalı bir şekilde evde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığını ve doktorların, Lovato için ölüme çok yaklaştığını söylediğini belirtti.

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BEYİN HASARI ALDI

Aşırı doz uyuşturucu alması sebebiyle üç kez felç ve kalp krizi geçirdiğini ifade eden Lovato, "Beyin hasarı aldım ve bugün hala bunun etkileriyle uğraşıyorum." dedi.

Demi Lovato'nun, "Dancing With The Devil" (Şeytanla Dans) belgeselinin 23 Mart'ta Youtube'da yayınlanması edinilen bilgiler arasında.

 

Demi Lovato Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

Demi Lovato, 20 Ağustos 1992 ABD, New Mexico, Albuquerque’de doğmuştur. Tam adı Demetria Devonne Lovato’dur. Babası Patrick Lovato, annesi Dianna Hart’dır.

Demi Lovato ile ilgili merak ettiklerinizi aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Demi Lovato Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?Demi Lovato Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

 

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