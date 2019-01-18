ABD’li Senatör Graham, Bakan Akar’ı ziyaret etti

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye-ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ankara'daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye-ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Bakan Akar, görüşmede Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığını, YPG'nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğunu ve Türkiye'nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiğini, Türkiye'nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğini, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA