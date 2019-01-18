ABD’li Senatör Graham, Bakan Akar’ı ziyaret etti
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye-ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı.
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ankara'daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye-ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Bakan Akar, görüşmede Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığını, YPG'nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğunu ve Türkiye'nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiğini, Türkiye'nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğini, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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