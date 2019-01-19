ABD'li senatör Graham basın toplantısında konuşuyor

Graham'ın konuşmasından satır başları;

YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım.

Suri'yedeki sorunları çözmek için bir şansımız var. Suriye'den plansız bir çekilme kaosa neden olur.

Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak. Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Turmp dikkatli olmalı.

Ayrıntılar gelecek...