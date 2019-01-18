ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ankara'daki temasları kapsamında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ankara'daki temasları kapsamında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye - ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı.
Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakan Akar tarafından; Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığı, YPG'nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye'nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği, Türkiye'nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceği ifade edilmiştir" denildi.
DHA
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