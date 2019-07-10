ABD’li sunucudan İlhan Omar hakkında skandal sözler

ABD'li Foxnews kanalının sunucularından Tucker Carlson, ABD Kongresi'nin ilk Müslüman kadın üyesi Ilhan Omar hakkında, "ABD'ye göçün tehlikeli olabileceğinin yaşayan kanıtı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen ABD'li Foxnews kanalının spikerlerinden Tucker Carlson, "Tucker Carlson Tonight" isimli programında ABD Kongresi'nin ilk Müslüman kadın üyesi Ilhan Omar hakkında skandal sözler söyledi. Omar'ın ABD'yi her fırsatta kötülediğini iddia eden sunucu, "Ilhan Omer göçmenlik uygulamasının ülkemiz için tehlikeli olabileceğinin yaşayan kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Carlson'un sözlerine sosyal medyadan cevap veren Omar ise, "Doğruyu söylemek gerekirse böyle ırkçı bir ahmağın benim kongredeki yerim hakkında ağlamasını izlemek eğlenceli gibi" dedi.

Kaynak: İHA