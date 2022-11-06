ABD'li ünlü oyuncu Aaron Carter'dan acı haber! Hayranlarını yasa boğdu

Alınan bilgilere göre Backstreet Boys grubunun üyesi Nick Carter'ın kardeşi olan 34 yaşındaki Aaron Carter'dan üzen bir haber geldi. Aaron Carter, California'daki evinin küvetinde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Los Angeles Şerif Departmanı da Carter'ın hayatını kaybettiği doğruladı.

NİŞANLISINDAN AÇIKLAMA

Carter'ın nişanlısı Melanie Martin, basın mensuplarına olaya ilişkin açıklama yaptı. Martin, nişanlısının hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Aaron'ı tüm kalbimle seviyorum. Lütfen, çok sevdiğimiz birinin kaybıyla karşı karşıya kaldığımız böyle bir günde ailemizin mahremiyetine saygı gösterin. Halen, bu talihsiz gerçeği kabul etme sürecindeyiz. Düşünceleriniz ve dualarınız bizler için çok değerli" diye konuştu.

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AARON CARTER KİMDİR?

Aaron Carter, müzik kariyerine 1997'de 9 yaşındayken yayınladığı ilk albümüyle başladı. Carter'ın uzun yıllardır uyuşturucu problemiyle boğuştuğu öğrenildi. Genç şarkıcının trajik ölümü, sevenlerini yasa boğdu.