Fatih Karagümrük 5 - 4 Konyaspor | Maç sonucu, özetiABD'li ünlü yönetmen Steven Soderbergh sevişme sahnesi olmamasından dert yandı! O filmleri "Çekmem mümkün değil" dedi!THY Euroleage: Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı canlı izle | Bein Connect canlı yayın izle linkiSon dakika | AFAD'dan Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı hakkında dikkat çeken açıklama!Fabrika Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıZiraat Türkiye Kupası son 16: Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiKonfederasyon ne demek, TDK'ya göre Konfederasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor 19. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle YoutubeSon dakika | 8 Şubat 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. ABD'li ünlü yönetmen Steven Soderbergh sevişme sahnesi olmamasından dert yandı! O filmleri "Çekmem mümkün değil" dedi!

ABD'li ünlü yönetmen Steven Soderbergh sevişme sahnesi olmamasından dert yandı! O filmleri "Çekmem mümkün değil" dedi!

Son filmi 'Kimi'nin tanıtımı kapsamında The Daily Beast'e konuşan Steven Soderbergh "Süper kahraman filmlerini küçümsemiyorum, ama çekmem mümkün değil, kimse sevişmiyor" dedi.

ABD'li ünlü yönetmen Steven Soderbergh sevişme sahnesi olmamasından dert yandı! O filmleri "Çekmem mümkün değil" dedi!

Traffic filmiyle 2001 yılında Oscar ödülü kazanan ABD'li ünlü yönetmen, süper kahraman filmleri üzerinden başlatılan tartışmaya dahil oldu. Filmlerin alt seviyede olduğunu düşünenlerin aksine Soderbergh, içinde sevişme sahnesi olmadığı için bağ kuramadığını ve çekmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Zoe Kravitiz’in başrolünde olduğu Kimi filmiyle ilgili olarak Daily Beast’e konuşan Soderbergh, bir süper kahraman filmi yönetmek ya da senaryosunu yazmak konusunda içinde kuşkuları olduğunu belirtti. Soderbergh zamanın bükülebildiği, yerçekimine karşı konulabildiği, parmaklardan ışın saçılabildiği ama kimsenin sevişmediği bir dünyayı anlama ve karakterlerini yazıp yönetmenin mümkün olmadığını anlattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT