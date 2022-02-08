ABD'li ünlü yönetmen Steven Soderbergh sevişme sahnesi olmamasından dert yandı! O filmleri "Çekmem mümkün değil" dedi!

Traffic filmiyle 2001 yılında Oscar ödülü kazanan ABD'li ünlü yönetmen, süper kahraman filmleri üzerinden başlatılan tartışmaya dahil oldu. Filmlerin alt seviyede olduğunu düşünenlerin aksine Soderbergh, içinde sevişme sahnesi olmadığı için bağ kuramadığını ve çekmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Zoe Kravitiz’in başrolünde olduğu Kimi filmiyle ilgili olarak Daily Beast’e konuşan Soderbergh, bir süper kahraman filmi yönetmek ya da senaryosunu yazmak konusunda içinde kuşkuları olduğunu belirtti. Soderbergh zamanın bükülebildiği, yerçekimine karşı konulabildiği, parmaklardan ışın saçılabildiği ama kimsenin sevişmediği bir dünyayı anlama ve karakterlerini yazıp yönetmenin mümkün olmadığını anlattı.