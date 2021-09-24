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  3. ABD'li uzman açıkladı! Delta varyantı son salgın dalgası olabilir!

ABD'li uzman açıkladı! Delta varyantı son salgın dalgası olabilir!

Eski ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) yöneticisi Dr. Scott Gottlieb, CNN kanalına yaptığı açıklamalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının son büyük salgın dalgası olabileceğine işaret etti.

ABD'li uzman açıkladı! Delta varyantı son salgın dalgası olabilir!

CNN kanalına açıklamalarda bulunan FDA bünyesinde 23 yıl görev yapan Dr. Scott Gottlieb, Delta varyantının son büyük dalga olma potansiyeli taşıdığını belirtti. Fakat Kovid-19'un hala sorun teşkil edebileceğine dikkati çekti.

 "DELTA VARYANTI SON DALGA OLABİLİR"

Gottlieb, "Delta dalgası beklenmedik bir gelişme değildi. Başka bir varyant ile mevcut bağışıklık delinmezse, Delta varyantı son büyük enfeksiyon dalgası olacak ama yaygın bir risk haline gelecek." ifadesini kullandı.

ABD'deki yetişkinlerin yüzde 76'sının en az bir doz aşı olduğunu belirten Gottlieb, "Vaka oranlarının düştüğünü ve yayılma hızının yavaşlamaya başladığını görmek için nüfusun yaklaşık yüzde 80 veya 85 oranında aşılanmış olması gerekiyor." şeklinde açıkladı.

Eski FDA yöneticisi, özellikle havaların daha da soğumasıyla delta varyantının etkisini iyiden iyiye göstererek vakalardaki artış sayısının yükseleceğini belirtti.

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"Griple birlikte dolaşan Kovid-19 varsa..."

Grip hastalığı ile birlikte dolaşan Kovid-19 virüsünün vaka ve ölüm oranlarını arttıracağını belirten Gottlieb, "Zorluk şu ki, zaten bir gribimiz var ve griple birlikte dolaşan Kovid-19 varsa, bu iki bulaşıcının neden olacağı kümülatif ölüm ve hastalıklar toplumun taşıyamayacağı kadar fazla olacak." açıklamasında bulundu.

Gottlieb, iş hayatında kişilerin daha seyrek çalışmasına ve kamusal alanlarda gönüllü olarak maske takılmasının önemini vurguladı.

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Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de her gün ortalama 130 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. 2021 yazı ortalamasından (günlük 172 bin) düşük olsa da 2,5 ay önceki rakamların 11 katından daha fazla olduğuna işaret edildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanına göre, bugün itibarıyla hastanelerde 87 bine yakın Kovid-19 hastası bulunuyor ve ülke genelinde yüzde 80 doluluk oranına sahip yoğun bakım odalarının 4'te biri koronavirüs hastaları tarafından kullanılıyor.

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