1 12 Yaş ilerledikçe tükettiğimiz besinlere dikkat etmek gerekir. Genç yaşta alışkanlık haline getirilen yağlı veya tatlı besinler ilerleyen yaşlarda hastalıklara sebep olabiliyor. ABD'li beslenme uzmanı Dana Leigh Smith, 30 yaşından sonra hamur işi, yüksek miktarda şeker içeren besinlerin özellikle kahvaltıda tarih olması gerektiğine dikkat çekerek, o yaş grubu için tüketilmemesi gereken besinleri de okurlarıyla paylaştı paylaştı.