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  3. ABD'li uzmanlar, koronavirüsün yayılmasına engel olacak sakız geliştirdi: "Kovid partiküllerinin yüzde 95'ini azaltıyor"

ABD'li uzmanlar, koronavirüsün yayılmasına engel olacak sakız geliştirdi: "Kovid partiküllerinin yüzde 95'ini azaltıyor"

ABD'li bilim insanları, Covid'e karşı korunma yöntemleri araştırmalarında, yeni bir yol haritası çizdiklerini duyurdu. Uzmanlar, virüs partiküllerinin yüzde 95'ini hapsedecek bir sakız geliştirdi.

ABD'li uzmanlar, koronavirüsün yayılmasına engel olacak sakız geliştirdi: "Kovid partiküllerinin yüzde 95'ini azaltıyor"

ABD'li uzmanlar, koronavirüs ile mücadele eden insanlar için yeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu. Kovid-19 virüsünden korunmak için bir sakız geliştirdiklerini duyuran bilim insanları, bu  çalışmayla; sakızın tükürükteki virüs miktarını sınırlayabileceğini ve bünyesinde virüs bulunduran kişiler konuştuğunda, nefes aldığında veya öksürdüğünde bulaşmayı durdurmaya yardımcı olabileceğini duyurdu.

ABD'li uzmanlar, koronavirüsün yayılmasına engel olacak sakız geliştirdi: Kovid partiküllerinin yüzde 95'ini azaltıyor

VİRÜS PARTİKÜLLERİNİN YÜZDE 95'İNİ HAPSEDİYOR!

Çalışmalar sonucu geliştirilen ve virüse karşı özel olarak üretilen sakız, hücre yüzeylerinde bulunan ACE2 proteininin kopyalarına sahiptir. Deneyin süreci, "Virüs, hücrelere girmenin ve daha sonra onları enfekte etmenin bir yolunu bulup çoğalıyor. Ancak deneylerde, virüs parçacıkları kendilerini sakızdaki ACE2'ye bağladığını ve bu da örneklerdeki viral yükün yüzde 95'ten fazla düşmesine neden olduğunu gördükifadeleriyle anlatıldı.

Üniversiteden araştırma ekibi Moleküler Terapi'de sakızın tadına baktığında, farklı bir his oluşmadığını, geleneksel sakız gibi hissettirdiğini açıkladı.

Araştırmacılar, normal sıcaklıklarda yıllarca saklanabileceğini ve çiğnemenin ACE2 protein moleküllerine zarar vermediğini söyledi.

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